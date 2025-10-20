В Хабаровском крае начался отопительный сезон

В северные районы региона завезено 11,3 тыс. тонн угля и 22,6 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщил губернатор Дмитрий Демешин

ХАБАРОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Официальный старт отопительного сезона дан во всех районах Хабаровского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"Отопительный сезон на данный момент начат по всему Хабаровскому краю. Первыми тепло получили больницы, детские сады и школы, затем его подали в жилые дома. По региону работают девять ТЭЦ, 401 котельная, 66 дизельных электростанций. Заранее отремонтированы 360,5 км сетей и 765 единиц оборудования ДЭС и трансформаторных подстанций", - написал губернатор.

Демешин отметил, что в северные районы Хабаровского края завезено 11,3 тыс. тонн угля и 22,6 тыс. тонн нефтепродуктов, что больше имеющейся потребности. В центральных и южных районах также сформированы запасы - 90,1 тыс. тонн угля и 4,5 тыс. тонн нефтепродуктов.

По словам губернатора, сформирован региональный резерв материальных ресурсов на 133 млн рублей, чтобы оперативно реагировать в случае появления чрезвычайной ситуации. Еще 113 млн рублей запланированы в бюджете муниципальных образований и предприятий.

"В наших непростых условиях обеспечение людей теплом без перебоев - ключевая задача. Ответственность за это несут и главы муниципалитетов, и руководители предприятий энергетики, и профильные чиновники правительства. Вся эта работа - у меня на контроле", - добавил Демешин.