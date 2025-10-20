Губернатор поручил ускорить переселение дома в Саратове, где произошло обрушение

Жильцов поврежденного дома разместили в гостинице, сообщил мэр города Михаил Исаев

САРАТОВ, 20 октября. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил ускорить переселение аварийного дома на улице Крымской в Саратове, где произошло частичное обрушение. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Соответствующую задачу глава региона поставил во время постоянно действующего совещания в правительстве области.

"Здание вошло в новый этап программы переселения, который будет реализовываться в 2026 и 2027 годах, однако очевидно, что в данном случае необходимо проработать механизм по максимальному ускорению процесса переселения", - цитируется Бусаргин

Как доложил мэр города Михаил Исаев, жильцов поврежденного дома разместили в гостинице. Губернатор подчеркнул, что чиновники городской администрации должны оказать людям всю необходимую помощь.

Вечером 18 октября в аварийном многоквартирном доме на улице Крымской обрушилась стена на первом этаже одного из подъездов. Для жильцов поврежденного дома подготовили пункт временного размещения. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).