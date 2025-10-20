СК завершил расследование уголовного дела о подготовке к убийству Симоньян

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения

Редакция сайта ТАСС

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, связанного с подготовкой покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По словам Петренко, следствие собрало достаточную доказательственную базу, и материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Она уточнила, что в преступлении, а также в ряде других эпизодов обвиняются организатор ячейки террористической организации National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией) Михаил Балашов и 11 ее участников. В зависимости от роли каждого им вменяются обвинения в создании и участии в деятельности террористической организации, содействии терроризму, разбое, хулиганстве, публичных призывах к экстремизму, а также в разжигании ненависти и вражды по национальному признаку.

Кроме того, Балашову и Савельеву предъявлены обвинения в покушении на приобретение огнестрельного оружия и приготовлении к убийству. Петренко отметила, что обвиняемые согласились на подготовку убийства Симоньян за вознаграждение в размере $50 тыс.

Следствие установило, что в апреле 2022 года Балашов создал в Москве ячейку National Socialism/White Powerпод названием "Чистая кровь". Он привлекал туда людей, разделявших национал-социалистические и расистские взгляды. С сентября 2022 по июль 2023 года Балашов вместе как минимум с одиннадцатью участниками группы, среди которых были несовершеннолетние, совершили шесть нападений на иностранных граждан и представителей ЛГБТ-сообщества (движение запрещено в РФ). Видео этих нападений они публиковали в интернете, стремясь призвать других к экстремистской деятельности.