Digi24: цыгане в румынском городе вышли на митинг против запрета браков с детьми

По информации телеканала, протестанты утверждали, что согласны жить по законам Румынии, однако должны учитываться и традиции сообщества цыган, которые касаются ранних браков

БУХАРЕСТ, 20 октября. /ТАСС/. Цыганское сообщество в румынском городе Тыргу-Жиу на западе страны вышло на протесты против законопроекта, который предусматривает запрет на вступление в брак с несовершеннолетними. Об этом сообщил телеканал Digi24.

Вышедшие на протест утверждали, что согласны жить по законам Румынии, однако должны учитываться и традиции сообщества цыган, которые касаются ранних браков. Протестующие несли плакаты "Боремся за наши традиции и культуру, которые никто не изменит", "Уважение закона, уважение традиций" и "Хотим хороших законов, а не законов против цыган".

Ранее законодатели внесли в румынский парламент законопроект о запрете принудительных браков. В частности, будет считаться преступлением склонение несовершеннолетнего к вступлению в брак. Если законопроект будет одобрен, то за такие нарушения будет предусмотрено наказание на срок до семи лет. Одним из инициаторов ужесточения закона выступил министр труда, семьи, молодежи и равных возможностей Петре Флорин Маноле, который сам является этническим цыганом.