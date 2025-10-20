В Улан-Удэ проверяют поставщиков продукции после отравления 89 человек

Предварительно установлено, что все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства местной компании "Восток"

УЛАН-УДЭ, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проверяют поставщиков продукции в Улан-Удэ, где отравились 89 человек, в том числе 49 детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Надзорное ведомство подключилось к расследованию пищевого отравления в Бурятии. Предварительно установлено, что все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства местной компании "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский". Специалисты устанавливают всех поставщиков продукции, результаты исследования проб и их достоверность с помощью электронных систем Россельхознадзора", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на утро 20 октября в медучреждения Улан-Удэ с отравлением обратились 89 человек, в том числе 49 детей. Госпитализированы 55 человек, из них 34 - дети. У 11 пациентов подтвержден сальмонеллез. Ранее в Минздраве региона сообщали, что большинство пострадавших незадолго до появления симптомов острой кишечной инфекции ели шаурму и онигири.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проверку организовала прокуратура Бурятии.