Свердловский избирком опроверг данные о незаконных выплатах членам УИК

В частности, в Полевском и Красноуфимске члены некоторых участковых избирательных комиссий получили стимулирующие выплаты

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области опровергла распространяемую в СМИ информацию о некорректности стимулирующих выплат членам избирательных комиссий региона по итогам выборов губернатора. Об этом говорится в официальном сообщении облизбиркома.

"В ряде СМИ и иных медиаресурсов распространяется недостоверная информация о невыплатах премий членам отдельных избирательных комиссий. <…> Выплаты <…> состоят из четырех частей: дополнительная оплата труда (почасовая оплата за фактически отработанное время), премия (ведомственный коэффициент), оплата за участие в поквартирном информировании ("ИнформУИК") и стимулирующая выплата за активную работу. <…> Стимулирующая выплата по решению соответствующих рабочих групп, сформированных в ТИК, выплачена членам комиссий по целому ряду критериев, <…> при этом ни один из критериев не связан с результатами голосования за того или иного кандидата. <…> Все выплаты проведены своевременно, законно, согласно соответствующему постановлению Избирательной комиссии Свердловской области и решениям рабочих групп", - отмечено в сообщении.

Также подчеркивается, что в упомянутых в публикациях территориях - Полевском и Красноуфимске - члены ряда участковых избирательных комиссий (УИК) получили стимулирующие выплаты. И наоборот, на некоторых других территориях члены части УИК стимулирующие выплаты не получили.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области прошли 14 сентября 2025 года. Голосование проходило в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября.