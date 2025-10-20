Количество пресекаемых таможней Северного Кавказа преступлений ежегодно растет на 10-20%

Чаще всего нарушения при пересечении границы связаны с бытовыми вещами, объем перевозки которых превышает допустимый

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Количество пресекаемых Северо-Кавказским таможенным управлением незаконных перевозок через границу ежегодно увеличивается на 10-20%. Об этом в ходе интервью в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил заместитель начальника управления - начальник Северо-Кавказской оперативной таможни Вадим Середин.

"За всю историю управления идет устойчивая, положительная динамика - где-то плюс 10-20% ежегодно выявленных преступлений", - сообщил Середин.

По его словам, с января по сентябрь 2025 года таможенными органами было возбуждено более 150 уголовных дел. "В регионе за 9 месяцев возбуждено таможенными органами 152 преступления. Плюс еще порядка 50 уголовных дел возбуждено другими правоохранительными органами: МВД, ФСБ, Следственный комитет, пограничная служба по оперативным материалам наших правоохранительных подразделений. Если говорить в узком смысле про оперативную таможню, то за этот год выявлено 59 преступлений непосредственно сотрудниками оперативной таможни", - добавил спикер.

Он также отметил, что чаще всего нарушения при пересечении границы связаны с бытовыми вещами, объем перевозки которых превышает допустимый.

"По наиболее массовым нарушениям не возбуждаются уголовные дела, они носят меньшую степень общественной опасности и, как правило, влекут за собой административную ответственность. Это бытовые, безобидные вещи: домашнее вино, сыр, фрукты, сигареты, которые люди везут для собственного потребления, но превышая при этом установленные нормы. Если же говорить об уголовно наказуемых деяниях, то здесь значительную часть составляют факты контрабанды сильнодействующих веществ - это, в первую очередь, всевозможные препараты, предназначенные для похудения или для набора мышечной массы, которые запрещены в России. Другое важное направление - это неуплата таможенных платежей, связанных с временным ввозом на территорию страны автомобилей. Все эти преступления составляют более половины общей массы всех выявляемых преступлений", - рассказал начальник Северо-Кавказской оперативной таможни.

По мнению Середина, информатизация таможенных процессов не позволит заменить в этой сфере человека или собаку. "На сегодняшний момент, в условиях активного функционирования коридора Север - Юг, стоит вопрос в обеспечении максимально быстрого прохождения товаров через таможенную границу, но никакая техника, даже самая быстрая и развитая, никакой искусственный интеллект, не сможет никогда превзойти человека либо собачий нос. Я думаю, всегда будут использоваться служебные собаки, обученные на обнаружение наркотиков, табака и даже денежных знаков, и, конечно, сам человеческий фактор, так называемый интуитивный профиль риска, когда таможенник просто видит какие-то поведенческие отклонения у гражданина, пересекающего границу, и принимает уже соответствующие меры", - добавил спикер.