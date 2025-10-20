На Северном Кавказе пытались незаконно вывести за границу порядка 1 млрд рублей

Таможня пресекла деятельность организованной преступной группы, выявлено 16 эпизодов вывода

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказской оперативной таможней пресечена деятельность организованной преступной группы, пытавшейся вывести за пределы страны порядка 1 млрд рублей. Об этом в ходе интервью в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил заместитель начальника Северо-Кавказского таможенного управления - начальник Северо-Кавказской оперативной таможни Вадим Середин.

"Северо-Кавказской оперативной таможней пресечена деятельность организованной преступной группы, выявлено 16 эпизодов вывода денежных средств за границу, общая сумма - порядка миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело, которое расследуется следственной частью МВД по Карачаево-Черкесской Республике. В группировке состоит шесть человек", - сказал Середин.

По его словам, таможенниками Северного Кавказа также пресечен незаконный вывоз за границу свитка Торы, а также большой партии антикварного холодного оружия. "Наиболее интересный случай - задержание при попытке контрабандного вывоза за границу в аэропорту Минеральных Вод свитка Торы, это был достаточно редкий случай. Не так давно североосетинские коллеги задержали большую партию антикварного холодного оружия, там более 50 наименований: шашки, кинжалы и другие интересные вещи", - добавил спикер.

Он также отметил, что некоторые изъятые вещи передаются в зону СВО. "Если этот товар возможно использовать на территории Российской Федерации, он не представляет вреда для здоровья и может быть применен где-то с пользой, то он передается в установленном порядке в Росимущество, в иные уполномоченные организации и в дальнейшем происходит его реализация. Часть изъятого имущества, например, автомобили или квадрокоптеры, напрямую передаются в интересах СВО в территориальные органы, в министерство обороны либо же в Народный фронт, также с целью передачи на СВО", - рассказал начальник Северо-Кавказской оперативной таможни.