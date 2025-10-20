В Новосибирске высадят около 20 тыс. деревьев и кустарников в 2025 году

С начала года было выдано более 1,2 тыс. разрешений на снос, замену, пересадку и обрезку зеленых насаждений

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Около 20 тыс. деревьев и кустарников планируется высадить в 2025 году на территории Новосибирска, где жители часто жалуются на вырубку деревьев в разных районах города. В то же время с начала года выдано более 1,2 тыс. разрешений на снос, замену, пересадку и обрезку зеленых насаждений, сообщили ТАСС в пресс-центре мэрии.

В Новосибирске жители неоднократно жаловались на вырубку деревьев и других зеленых насаждений. В частности, на ликвидацию старых деревьев в популярном парке Березовая роща и других. Горожане также жаловались в прокуратуру на вырубку деревьев по улице Урицкого, где было убрано более 200 взрослых деревьев.

"Силами администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, МАУ "Горзеленхоз" и МАУ "Дирекция городских парков" высажено более 16 тыс. деревьев и кустарников. <…> До конца 2025 года планируется провести работы по посадке еще около 4 тыс. деревьев и кустарников на территории города", - сообщили в мэрии. Уточняется, что в 2024 году было высажено более 17 тыс. деревьев и кустарников.

При озеленении рекомендуется пользоваться приказом, где закреплен ассортимент растений, добавили в пресс-центре. Так, например, в скверах города в течение года высаживали можжевельник казацкий, рябины, яблони, сосны, рябинник рябинолистный, спирею серую, жимолость, березы, липы, хвойные деревья, сирень, черемуху и другие растения.

В пресс-центре мэрии также сообщили, что всего в 2025 году было выдано более 1,2 тыс. разрешений на снос, замену, обрезку зеленых насаждений в городе. В случае выявления аварийных деревьев на территории парков и скверов города Новосибирска работы выполняются после получения соответствующего разрешения.