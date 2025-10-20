На курорте "Эльбрус" пройдет двухдневный гастрофестиваль
НАЛЬЧИК, 20 октября. /ТАСС/. Гастрофестиваль "Вкус Эльбруса" пройдет на одноименном курорте в Кабардино-Балкарии (КБР). Участники смогут попробовать блюда кавказской кухни, рассказали в институте развития Кавказ. РФ.
"Гастрономический фестиваль "Вкус Эльбруса" пройдет в Приэльбрусье 2-3 ноября. Это идеальное событие для семейного отдыха и знакомства с культурой Северного Кавказа", - пояснили в Кавказ.РФ.
В программе предусмотрены конкурсы и гастрономические мастер-классы, дегустация блюд по традиционным рецептам, выступления творческих коллективов, розыгрыши призов, танцы и развлечения под открытым небом.
Гастрофест пройдет на поляне Азау. Участие в нем будет бесплатным, отметили организаторы.