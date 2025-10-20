Комитет ГД одобрил право участников СВО на бесплатное второе профобразование

Согласно законопроекту, право на получение среднего профессионального образования предоставляется участникам спецоперации, включая военнослужащих и мобилизованных, бойцов Росгвардии, добровольцев, а также сотрудников правоохранительных органов

Редакция сайта ТАСС

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о бесплатном получении второго среднего специального образования участниками СВО.

Законопроект подготовлен группой депутатов и сенаторов, включая первых вице-спикеров Совфеда Владимира Якушева и Андрея Яцкина, руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева, лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова.

Изменения вносятся в статью 68 федерального закона "Об образовании в РФ". Согласно законопроекту, право на повторное бесплатное получение среднего профессионального образования предоставляется участникам спецоперации, включая военнослужащих и мобилизованных, бойцов Росгвардии, добровольцев, а также сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в ходе СВО или выполняли задачи на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных регионах России. Это право распространяется и на лиц, участвовавших в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года.

В июне президент РФ Владимир Путин поддержал идею предоставить участникам СВО возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно и потребовал не затягивать разработку соответствующих предложений.