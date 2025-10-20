На Урале число заразившихся клещевым энцефалитом снизилось в 1,5 раза

Более 29 тыс. пострадавших от укусов клещей обратились в травмпункты, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Количество заразившихся клещевым энцефалитом в Свердловской области в этом году составило 76 человек, что в 1,5 меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарева.

"За весь этот сезон эпидемический <…> было зарегистрировано 76 случаев клещевого энцефалита - это ниже, чем в прошлом году, в полтора раза, и ниже, чем среднемноголетний уровень, почти на 20%. <…> В этом году не регистрировались, к счастью, летальные случаи от клещевого вирусного энцефалита, в то время как в прошлые годы: 2024 год - 3 случая, 2023 год - 2 случая", - рассказала Пономарева.

По ее словам, более 29 тыс. пострадавших от укусов клещей обратились в травмпункты, это на 1 тыс. больше, чем в прошлом году. Диагноз клещевой боррелиоз был подтвержден у 256 человек, это на треть ниже уровня прошлого года. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что пока не выпал снег, еще актуальны меры индивидуальной профилактики от укусов клещей.

"Необходимо помнить, что октябрь-ноябрь - это самое благоприятное время для тех граждан, кто не вакцинировался ни разу от клещевого энцефалита, как раз начать вакцинальный цикл, потому что <…> между двумя прививками должно пройти от 2 до 5 месяцев", - добавила Пономарева.