Таиланд помог вызволению 10 тыс. иностранцев из преступных центров в Мьянме

В МИД королевства добавили, что страна продолжит прилагать усилия по разгрому преступных анклавов вблизи своих границ

БАНГКОК, 20 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Таиланд содействовал репатриации 10 тыс. иностранцев из мошеннических центров в Мьянме и продолжит прилагать усилия по разгрому преступных анклавов вблизи своих границ. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в МИД королевства.

"Таиланд в феврале 2025 года принимал координационное совещание с участием представителей Мьянмы и Китая, которое было посвящено борьбе с мошенничеством в сфере телекоммуникаций. Позднее, в июле, в Нейпьидо было проведено второе совещание по активизации сотрудничества в этой области. По итогам этих встреч Таиланд содействовал безопасной репатриации пострадавших иностранцев из Мьянмы в страны их происхождения. Их число на сегодняшний день составляет около 10 тысяч человек", - сказал представитель ведомства.

В таиландском МИД подчеркнули, что вопрос борьбы с онлайн-мошенничеством будет поднят "на предстоящем 47-м саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре для дальнейшего стимулирования коллективных и конкретных региональных действий по борьбе с транснациональной преступностью". "В декабре этого года Таиланд примет участие в пятом саммите сотрудничества "Меконг - Ланьцань", одной из ключевых тем которого будет развитие сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной преступностью, включая противодействие онлайн-мошенничеству. Совсем недавно премьер-министр Таиланда учредил Координационный комитет по предотвращению и пресечению преступлений с использованием ИТ-технологий", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В результате совместных усилий Таиланда, Китая и Мьянмы под ударом оказались мошеннические парки, расположенные в мьянманском штате Карен в городах Мьявади и Шве-Кокко вблизи таиландской границы. В организованных китайскими преступными группировками кол-центрах вынуждены работать от 100 до 120 тыс. жертв торговцев людьми. В феврале Таиланд прекратил электроснабжение пяти пограничных районов Мьянмы, а также отключил интернет и остановил поставки топлива. Таиландский МИД отметил, что более половины из спасенных жертв мошенников, которые были вывезены из Мьянмы на территорию Таиланда для репатриации, были гражданами Китая.

Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических кол-центров в Мьянме в течение этого года были освобождены в общей сложности пятеро россиян. Двое были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы.