В Минздраве рассказали о состоянии выброшенной отцом из окна в Уфе девочки

Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Трехлетняя девочка из Уфы, которую выбросил из окна родной отец, была доставлена в РДКБ Минздрава РФ, ей оказывается необходимая помощь. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Трехлетняя девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, была доставлена в РДКБ Минздрава России спецбортом санавиации в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф и госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии. Вся необходимая высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.

В свою очередь директор РДКБ Минздрава России Елена Петряйкина сообщила, что состояние девочки оценивается как тяжелое, но стабильное. "Ребенок получает комплексную интенсивную терапию и находится под наблюдением мультидисциплинарной команды: реаниматологов, нейрохирургов, травматологов. На текущий момент реаниматологами проводятся мероприятия по переводу пациентки с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание", - привели слова Петряйкиной в пресс-службе министерства.