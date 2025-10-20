Комитет ГД не поддержал идею штрафов за пропаганду домашнего насилия

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал палате парламента отклонить законопроект о введении штрафов от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за публичное оправдание семейно-бытового насилия или его пропаганду.

Как отметил депутат Никита Румянцев, комитет обращает внимание, что введение отдельного состава правонарушения для наказания за пропаганду бытового насилия является избыточным.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом фракции "Новые люди" Ксенией Горячевой в феврале. Норму предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В законопроекте уточняется, что под семейно-бытовым насилием понимается умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания или имущественного вреда, в отношении близких родственников.

Предполагается, что положения статьи не будут распространяться на случаи демонстрации семейно-бытового насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при которых формируется негативное отношение к насилию и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Правительство РФ в своем отзыве также указывало, что затрагиваемый законопроектом вопрос уже урегулирован. "Следует отметить, что при подготовке законопроекта не учтено, что действующее законодательство РФ уже содержит запреты распространения информации, обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающей осуществлять насильственные действия в отношении любых лиц", - указано в документе.