В Улан-Удэ после массового отравления медики наблюдают за 296 контактными

С жалобами на симптомы острой кишечной инфекции обратились 89 человек, из них 49 детей

УЛАН-УДЭ, 20 октября. /ТАСС/. Медики наблюдают за состоянием 296 человек - контактными с теми, кто госпитализирован с острой кишечной инфекцией и у кого диагностирован сальмонеллез. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Бурятии.

"Организовано и проводится медицинское наблюдение в отношении 296 контактных лиц", - сообщили в ведомстве.

В цехе готовой продукции компании "Восток", поставлявшей готовую продукцию в магазины сети "Николаевский" в Улан-Удэ, были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, "в связи с чем была приостановлена деятельность объекта". "Также приостановлена реализация готовой кулинарной продукции, произведенной в цехе и находящейся в торговой сети, в объеме 6,4 тонны", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время продолжается эпидрасследование. Проводятся лабораторные исследования 208 проб из объектов внешней среды - речь о пищевых продуктах, воде, смывах, дезинфицирующих средствах, отобранных на предприятии и в торговой сети. "На предприятии ежедневно изготавливалась продукция 227 наименований общим весом 2,5 тонны, которая распределялась по торговым точкам сети "Николаевский", - пояснили в управлении.

Всего, по состоянию на утро 20 октября, к медикам с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции обратились 89 человек, из них 49 детей. Госпитализированы 55 человек, из них 34 - дети. У 11 пациентов подтвержден сальмонеллез, один пострадавший в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).