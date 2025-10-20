В Санкт-Петербурге 104 фонтана завершили работу на осенне-зимний период

В рабочем состоянии остаются фонтаны в Нижнем парке и Верхнем саду "Петергофа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Все 104 фонтана Санкт-Петербурга прекратили свою работу в связи с началом осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Среди окончательно завершивших свою работу комплексы на Московской площади и площади Ленина, на Дворцовой набережной и Крестовском проспекте, а также фонтан "Слава".

Несмотря на завершение сезона, в рабочем состоянии остаются фонтаны в Нижнем парке и Верхнем саду "Петергофа". Ранее дирекция ГМЗ "Петергоф" сообщила о продлении работы комплекса до 4 ноября.

После отключения фонтанов начнется зимняя консервация оборудования: слив воды, промывка, демонтаж оборудования для ремонта, проверка отопления и вентиляции, установка защитных сооружений.