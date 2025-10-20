Глава Бурятии после драки педагога с учеником призвал уважать учителей

Компетентные органы разберутся, с чего все началось, и кто кого спровоцировал, сообщил Алексей Цыденов

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов © Сергей Карпухин/ ТАСС

УЛАН-УДЭ, 20 октября. /ТАСС/. Глава Республики Бурятия, где подрались ученик и учитель, Алексей Цыденов призвал родителей научить своих детей уважению к педагогам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Бурятии в одной из сельских школ произошел конфликт между педагогом и учеником, который перерос в драку. В результате у школьника диагностировали перелом кисти.

Цыденов уточнил, что с участниками конфликта будут работать уполномоченный по правам ребенка и комиссия по делам несовершеннолетних. Он подчеркнул, что обязанность ученика - это уважать своего преподавателя. Губернатор также обратился к родителям школьников и призвал их научить своих детей уважать педагогов.

Цыденов добавил, что педагоги тоже совершают ошибки. Губернатор резюмировал, что компетентные органы разберутся, кто кого спровоцировал, и с чего все началось, но таких ситуаций в принципе быть не должно.