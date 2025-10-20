В Подмосковье от гриппа привились почти 800 тыс. детей

Сделать прививку от гриппа можно в детской поликлинике по месту прикрепления, а также в школах и детских садах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сезонную вакцинацию от гриппа прошли в Московской области порядка 800 тыс. детей. Сделать прививку можно в детской поликлинике по месту прикрепления, а также в школах и детских садах, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Дети, особенно маленькие, находятся в группе риска по заболеваемости гриппом. Важно помнить, что болезнь может привести к опасным для жизни осложнениям, поэтому важно пройти вакцинацию. Это самый надежный способ защититься от болезни. В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 800 тыс. детей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что сделать прививку от гриппа ребенку можно в детской поликлинике по месту прикрепления, а также в школах и детских садах.

Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.