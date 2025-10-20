В России стартовал конкурс для иностранных студентов "Wow! Russia"

В отечественных вузах обучаются представители более чем 170 стран

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Конкурс "Wow! Russia" для иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, стартовал в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

Конкурс проводится АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского университета дружбы народов (РУДН). Генеральный информационный партнер проекта - ТАСС. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

"В России стартовал конкурс "Wow! Russia", направленный на формирование сообщества иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, и продвижение российского образования за рубежом", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Россия сегодня входит в Топ-10 мировых лидеров по экспорту образования. В отечественных вузах обучаются представители более чем 170 стран, а российские университеты традиционно входят в число сильнейших по качеству преподавания инженерных, медицинских и гуманитарных дисциплин.

Как сказали в "Национальных приоритетах", "Wow! Russia" - конкурс, который объединяет иностранных студентов, обучающихся в России. Участники создают медиаматериалы о своей жизни, учебе и культурных впечатлениях, публикуют их в социальных сетях на родном языке и делятся личным опытом получения образования в России.

"Иностранные студенты становятся важной частью университетской жизни и амбассадорами российского образования за рубежом. Через конкурс "Wow! Russia" мы хотим дать им возможность рассказать о своем опыте учебы и жизни в России на своих языках - искренне, через собственные истории. Такие проекты не только формируют международное сообщество студентов, но и помогают миру увидеть современную Россию - открытую, сильную в науке и образовании", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.