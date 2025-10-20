В Москве Международный форум сотрудничества объединит гостей из более 60 стран

Мероприятие пройдет 26-27 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Международный форум сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, который пройдет 26-27 октября в Москве, соберет участников из более чем 60 государств. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Он объединит российских и иностранных участников, среди которых представители более чем 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В их числе зарубежные лидеры общественного мнения, выдающиеся деятели культуры и искусства, признанные ученые, представители творческих кругов, руководители международных организаций, космонавты, международные государственные деятели и дипломаты. Организаторы Форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, Общество "Знание", Национальный центр "Россия", - говорится в сообщении.

"Проведение форума и количество желающих приехать со всего мира говорит о том, что несмотря на санкционное давление и попытки очернить Россию, наша страна продолжает притягивать тех, кто разделяет ценности добрососедства, сотрудничества и взаимоуважения. Наша страна всегда была открыта для людей, и именно люди - главная действующая сила народной дипломатии", - подчеркнул глава Россотрудничества Евгений Примаков, комментарий которого приводится в сообщении.

Как указали организаторы, помимо делегаций от стран СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки, также ожидается представительная делегация из стран Европы, в которую войдут в том числе экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, германский политолог Александр Рар, сербский режиссер Эмир Кустурица, а также общественный деятель и предприниматель, вдова французского океанографа Жак-Ива Кусто Франсин Кусто. "Участниками форума также станут около 100 иностранных журналистов, которые приедут на финал медиапремии "Честный взгляд", и молодые лидеры по президентской программе "Новое поколение", - добавили в сообщении.

О форуме

Международный форум сотрудничества станет главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. На форуме обсудят темы сотрудничества в культуре, науке, достижения подлинного суверенитета, содействия развитию, мировой борьбы с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, преодоления проблем голода, безграмотности, безправия и другие.

