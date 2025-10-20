В томском селе открыли врачебную амбулаторию на 3,5 тыс. человек по нацпроекту

В ней разместились, в частности, кабинеты терапевта, педиатра, функциональной диагностики и доврачебной помощи

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 20 октября. /ТАСС/. Новую врачебную амбулаторию открыли в селе Турунтаево Томской области по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Она будет обслуживать более 3,5 тыс. человек из 12 близлежащих сел и деревень, сообщил губернатор Владимир Мазур в своем канале в Мах.

"Амбулатория в Турунтаево относится к Светленской районной больнице. Она будет обслуживать больше 3,5 тысячи человек из 12 населенных пунктов: самого Турунтаево, сел Новоархангельское и Новорождественское, деревень Халдеево, Суетиловка, Мазалово, Новостройка, Романовка, Спасо-Яйское, Петровка, Горьковка и Подломск", - написал Мазур.

По его словам, в новой амбулатории разместились кабинеты терапевта, педиатра, функциональной диагностики, доврачебной помощи, профилактики, процедурный, смотровой. По графику здесь будут принимать акушер-гинеколог, хирург, врач УЗИ.

"В арсенале медиков - необходимая современная аппаратура. Здесь же дети и взрослые смогут поставить необходимые прививки, а для работников производств открыт кабинет предрейсовых осмотров", - отметил губернатор.