В Подмосковье почти 40 тыс. человек прошли обучение в школах сахарного диабета

В школах сахарного диабета врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации анализа уровня сахара в крови

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. человек, в том числе более 1,8 тыс. детей, прошли обучение в школах сахарного диабета в Московской области. В них врачи рассказывают о принципах правильного питания и коррекции доз инсулина, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В школах сахарного диабета врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации анализа уровня сахара в крови. В этом году занятия в них прошли почти 40 тыс. человек, в том числе более 1,8 тыс. детей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что в регионе работают 123 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 38 детских школ. Обучение в них проводится бесплатно, его может пройти любой житель Московской области с подтвержденным сахарным диабетом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.