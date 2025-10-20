Путин назвал Михалкова своим другом и подлинным патриотом России

По словам президента, в кинорежиссере сочетаются "и творческое начало, и эта гражданская позиция"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал о своей дружбе с Никитой Михалковым. Глава государства охарактеризовал кинорежиссера как подлинного патриота России, искренне преданного своей Родине.

"Мы с ним дружим" - рассказал Путин в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия-1". - А если дружим - у нас есть, как сейчас модно говорить, какая-то химия этих отношений".

"Мне кажется, самое-то главное, что он по-настоящему - не в квасном смысле этого слова, а в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова - патриот нашей Родины, - дал характеристику Михалкова президент. - Вот это самое главное".

По словам Путина, в Михалкове сочетаются "и творческое начало, и эта гражданская позиция". "Он руководствуется интересами дела. А дело, которому он служит в последние годы, это Россия", - заключил глава государства.

21 октября Никите Михалкову исполняется 80 лет.