В ГД отметили увеличение числа диверсий в девять раз по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Преступлений диверсионной направленности в 2024 году было совершено в девять раз больше, чем в 2022 году. На это указала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя внесение на рассмотрение палаты парламента законопроекта о противодействии диверсиям.

"Мы наблюдаем серьезный рост фактов диверсионной направленности. Так, в 2024 году [число таких преступлений увеличилось] в девять раз по сравнению с 2022 годом", - сказала депутат.