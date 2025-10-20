Югра выплатит неработающим пенсионерам по 3 тыс. рублей к юбилею региона

Выплаты произведут в беззаявительном порядке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 октября. /ТАСС/. Неработающие пенсионеры получат по 3 тыс. рублей к 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа. Всего выплату получат 350 тыс. человек, соответствующее решение принято в ходе заседания правительства региона, сообщается на сайте думы Югры.

"Утверждено распоряжение правительства округа о предоставлении единовременной денежной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в округе, в связи с 95-й годовщиной со Дня образования Югры. Неработающие пенсионеры, а это 350 тысяч человек, до 10 декабря получат по 3 тысячи рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данные цели запланировано направить более миллиарда рублей. Выплата будет произведена в беззаявительном порядке.

Ханты-Мансийский автономный округ образован 10 декабря 1930 года как Остяко-Вогульский национальный округ в составе Уральской области. С 2003 года регион носит название Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Он является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ), занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по объему промышленного производства, производству электроэнергии, инвестиций в основной капитал. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе с 1964 года добыто более 13 млрд тонн нефти.