Азаров: численность населения Украины сократилась до 20 млн

Бывший украинский премьер отметил, что в 1990 году республика насчитывала 52 млн населения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Государственный переворот на Украине привел к сокращению численности населения страны более чем в два раза - до 20 млн человек. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС.

"В 1990 году Украина насчитывала 52 млн населения. Это была огромная страна по европейским меркам, с высокой развитой промышленностью. <...> То, что случилось после государственного переворота, я могу, конечно, цифры называть <…>. Сейчас [на Украине проживают] около 20 [млн]", - сказа он.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По мнению директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. В настоящий момент в стране трое умерших приходятся на одного новорожденного.