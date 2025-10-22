Статья

Страховка сработала: за что положены выплаты по ОСАГО

В России у каждого водителя должен быть полис ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности. Он защитит ваши финансы, если вы вдруг повредите чужую машину или причините вред здоровью. Но что делать, если ущерб нанесли вам? Расскажем, в каких случаях и на какую компенсацию по ОСАГО можно рассчитывать по полису виновной стороны

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

Как и когда оформлять

Приобрести полис ОСАГО можно только у специализированных организаций — страховщиков, у которых есть разрешение от ЦБ РФ и которые состоят в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Оформить договор вам потребуется в первые 10 дней с того момента, как вы стали владельцем машины — купили ее, получили в дар или унаследовали. С этого времени садиться за руль без действующего полиса нельзя. Если вы попадете в аварию до его покупки, возмещать убытки пострадавшим придется из собственного кармана. Зато при наличии страховки вам не нужно будет через суд добиваться денег на восстановление автомобиля или медицинские услуги. Выплачивает возмещение компания виновника — достаточно просто подать туда заявление.

Страховка бывает в классическом бумажном виде или в цифровом. Срок ее действия — от трех месяцев до одного года, по окончании этого периода документ необходимо продлить. Заключить можно и краткосрочный договор — от одного дня до трех месяцев.

На итоговую цену полиса влияет несколько факторов:

мощность двигателя вашего автомобиля;

регион, где вы зарегистрированы;

количество человек, допущенных к управлению (можно внести неограниченный круг лиц);

возраст и водительский стаж каждого из них;

ваша личная статистика происшествий: чем реже вы попадаете в аварии, тем ниже будет стоимость следующего полиса.

Что можно получить по страховке

Все основные правила автострахования в России определяет Федеральный закон №40-ФЗ. Не имеет значения, проживаете вы в Москве или в любом другом городе страны. Именно он устанавливает, что выплачивать средства на восстановление здоровья, а также компенсировать порчу вещей пострадавшим в аварии должна страховая компания виновного водителя.

Под "вещами" подразумевается не только сам автомобиль, но и любой багаж, находившийся в салоне. Если у вас в машине перевозили новый телевизор и он разбился при столкновении, его стоимость также войдет в сумму возмещения по ДТП ОСАГО.

Урон здоровью и материальный вред оцениваются независимо друг от друга. Это значит, что вы можете одновременно получить деньги и на медицинские процедуры, и на ремонт автомобиля, и на замену того самого телевизора.

Однако у полиса ОСАГО есть и свои границы покрытия. По нему нельзя получить деньги за моральные переживания — это вопрос отдельного разбирательства в суде. Также страхование не распространяется на ситуации, когда ущерб был причинен грузом, выпавшим из машины, или если за рулем вы повредили объект культурного наследия.

И помните: ваша собственная страховка ОСАГО никогда не покроет ремонт вашей же машины. Она защищает только вашу финансовую ответственность перед другими участниками движения.

Сколько выплатят

Если ваша машина пострадала, у вас есть два варианта: получить денежную выплату по ОСАГО или отремонтировать автомобиль за счет страховой компании виновника. Вне зависимости от вашего выбора итоговая сумма выплат по ОСАГО имеет ограничения, которые установлены законом для каждого происшествия.

Если в аварии пострадал человек, ему положено до 500 тыс. рублей. Эти средства направят на медицинскую помощь, лекарства, а также компенсируют недополученный доход, пока он не может работать. Столько же могут заплатить в случае смерти. Из этой суммы до 25 тыс. рублей покрывают расходы на погребение, а остальные 475 тыс. распределяют между близкими родственниками. Важно, что эти правила действуют для всех пострадавших — и для водителей с пассажирами, и для потерпевших пешеходов.

Для возмещения ущерба имуществу по ОСАГО сумма покрытия — до 400 тыс. рублей. Если ДТП оформлено по европротоколу, максимальная выплата по ОСАГО — до 100 тыс. рублей.

Когда в аварии виноваты несколько человек, их страховщики платят вместе, но общий размер компенсации все равно не превысит указанных выше лимитов страховых выплат по ОСАГО.

Если реальный ущерб оказался больше, чем позволяет покрыть ОСАГО, разницу придется взыскивать непосредственно с виновного водителя. Какая сумма страховой выплаты по ОСАГО будет в таком случае? Она ограничена только фактическим ущербом, но взыскание происходит непосредственно с виновника. В такой ситуации дополнительной поддержкой может выступить полис каско, если он у вас есть.

Как получить выплату после аварии

Чтобы оформить компенсацию за урон здоровью, нужно обратиться в страховую компанию виновника ДТП. Получить деньги можно даже за те травмы, которые проявились не сразу, — если, например, врачи через некоторое время обнаружили сотрясение мозга, трещину в ребре или установили инвалидность, возникшие из-за аварии.

По запросу других участников происшествия владелец полиса ОСАГО обязан показать свои документы о страховании. Это правило касается и тех, кто управляет автомобилем по доверенности, или арендатора.

Все водители, причастные к аварии, должны уведомить о ней своих страховщиков. Сроки и способы подачи такого извещения указаны в договоре — обычно на это отводится пять рабочих дней. Пострадавшей стороне также необходимо написать заявление о выплате и собрать пакет документов, которые доказывают факт происшествия.

Подать запрос на возмещение могут не только водители, но и потерпевшие пешеходы, владельцы любого испорченного имущества: сломанного забора, отбойника или дорожного знака.

Какие документы потребуются? К заявлению о выплате нужно приложить:

копию паспорта потерпевшего;

доверенность, если документы подает ваш представитель;

заполненное извещение о ДТП (при его наличии);

копии документов от ГИБДД: протокол, постановление или определение об отказе в возбуждении дела (если в оформлении участвовали сотрудники полиции);

любые другие бумаги, которые требуются по закону.

Упрощенную процедуру (европротокол) можно применить, только если одновременно выполняются три условия.

В аварии повреждены только автомобили. Ни люди, ни другое имущество (заборы, столбы) не пострадали.

У всех участников есть действующий полис ОСАГО.

Между водителями нет разногласий по поводу обстоятельств столкновения и перечня полученных машинами повреждений.

Все данные вносятся в извещение о ДТП, а фотографии транспортных средств направляются через специальный сервис "Европротокол онлайн".

Если какое-либо из этих условий не выполняется (нет фотографий или водители спорят между собой), то максимальная выплата по ОСАГО по упрощенной процедуре снижается и выплачивается до 100 тыс. рублей. С 5 июля 2025 года при разногласиях в ДТП лимит по ОСАГО по европротоколу возрос до 200 тыс. рублей. Условие — наличие фотофиксации повреждений. А если одновременно отсутствуют фото и есть разногласия, то в возмещении по европротоколу будет отказано.

Когда оформить аварию по упрощенной схеме нельзя, необходимо вызвать на место сотрудников ГИБДД. После их приезда водители заполняют извещения о ДТП и обязательно уведомляют свои страховые компании о произошедшем.

Сколько ждать компенсации или ремонта

После того как вы подали заявление, у страховой компании есть пять рабочих дней, чтобы осмотреть ваш автомобиль и другое пострадавшее имущество для оценки повреждений. Если машина не на ходу, эксперт приедет сам. Иногда в течение следующих 10 дней специалисты могут также осмотреть транспортное средство виновника. Это нужно, когда обстоятельства происшествия вызывают сомнения и требуется дополнительное расследование.

Важно: не начинайте ремонт и не утилизируйте поврежденный автомобиль в первые 15 календарных дней после аварии. Этот период дается для того, чтобы:

все участники ДТП успели подать документы на возмещение;

страховая провела все необходимые проверки и экспертизы.

Только после завершения этого срока компания выплачивает возмещение в течение пяти рабочих дней — либо переводит деньги, либо выдает направление на ремонт.

Таким образом, с момента происшествия до получения компенсационных выплат обычно проходит около 20 календарных дней (без учета выходных и праздников). Для жителей отдаленных и труднодоступных районов сроки могут быть другими — их прописывают в договоре страхования.

Что выбрать: деньги или ремонт

Если у вас легковой автомобиль с российской регистрацией, просто так получить денежную компенсацию вместо восстановления машины не получится. Закон позволяет выплатить наличные лишь в отдельных ситуациях.

Транспортное средство получило необратимые повреждения либо стоимость восстановления равна или превышает его цену.

Лимит страхового покрытия недостаточен для полного ремонта, а владелец не хочет вкладывать собственные средства.

В ДТП есть вина нескольких участников, и они не готовы доплачивать за восстановление.

Владелец машины погиб.

Владелец машины получил серьезные травмы (и указал в заявлении желание получить деньги).

Собственник автомобиля имеет инвалидность и выбрал денежную форму компенсации.

Ни один из сервисов, сотрудничающих со страховой, не может выполнить восстановление транспортного средства.

Важно понимать: даже при возможности выбора организация ремонта через страховую часто оказывается более практичным решением. При денежном расчете сумма определяется с учетом износа деталей, который может достигать 50%. В результате предложенные максимальные страховые выплаты по ОСАГО не всегда покрывают реальные расходы на восстановление.

При ремонте же за счет страховой компании используются новые запчасти. Для автомобилей младше двух лет обслуживание проводится у официального дилера, что обеспечивает сохранение гарантии.

Когда страховая может отказать в выплате

Мы уже говорили, что в возмещении откажут, если вы оформили европротокол с разногласиями, но не сделали фотографии повреждений. Однако это не единственная причина для отказа.

Страховая компания не станет рассматривать ваше заявление на выплаты по ОСАГО, если вы начали ремонтировать машину или сдали ее в утиль до визита их специалиста. То же самое произойдет, если вы просто не предоставите транспортное средство для осмотра и оценки. Сколько бы раз вы потом ни обращались, без осмотра получить выплату невозможно, и компания не платит в таких случаях.

Следите за сроком действия своего полиса. Помните, что страховка действует максимум год и начинает работать не сразу в день покупки, а через несколько дней. Если на момент аварии ваш полис просрочен даже на один день, в выплате будет отказано.

Страховщик обязательно откажет, если докажет, что авария была подстроенной. Компании активно борются с мошенническими схемами, и попытка получить деньги за умышленно устроенное происшествие будет раскрыта.

Наконец, полис не покрывает ущерб от непреодолимой силы. Если вашу машину повредило во время урагана, землетрясения или в зоне военных действий, компенсация по ОСАГО вам не положена.

Что делать при спорах со страховой

Если у вас возникли разногласия со страховой компанией, первым шагом станет обращение к финансовому уполномоченному (омбудсмену). Подать жалобу можно через интернет, эта услуга бесплатна для граждан.

Финансовый уполномоченный помогает урегулировать типичные спорные ситуации: нарушение страховщиком условий договора, заниженный размер положенной суммы выплат по ОСАГО, нарушение сроков восстановления автомобиля или ненадлежащее качество выполненных ремонтных работ.

Решение, которое примет финансовый уполномоченный, является обязательным для исполнения страховой компанией. Однако если этот способ не помог урегулировать конфликт, вы вправе подать иск в суд.

Отдельно стоит упомянуть особые случаи. Если жизни и здоровью гражданина был причинен ущерб, выплату можно получить, даже если страховщик виновника признан банкротом, виновный в аварии скрылся и не установлен или у виновного водителя отсутствует действующий полис. В этих ситуациях платит Российский союз автостраховщиков (РСА) за счет специального резервного фонда. Этот фонд формируется за счет отчислений всех страховых компаний, продающих полисы ОСАГО. Если же речь идет о компенсации только материального ущерба, то РСА заплатит только в случае банкротства компании-страховщика или отзыва у нее лицензии.