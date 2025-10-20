У нового терминала аэропорта Ставрополя открыли сквер

В сквере начнут высаживать молодые растения, а также обновят въездную группу топиарной композицией

СТАВРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Сквер открыли у нового терминала международного аэропорта имени Суворова в Ставрополе. Современная локация станет первым объектом, который увидят гости столицы региона при выходе из авиагавани, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Сейчас на территории около 13 тыс. кв. м расположились около 200 зеленых насаждений, которые украшают новое место отдыха. Общий облик сквера продолжает концепцию обновления аэропорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скоро в сквере начнут высаживать молодые растения, а также обновят въездную группу топиарной композицией.

"В новом сквере мы обустроили автополив, провели освещение, выложили плиткой дорожки. Здесь много пространства для спокойного отдыха и детских игр. Помимо уютной уличной мебели и тематической игровой площадки, здесь появится очень много зелени. Несколько сотен деревьев и кустарников, а также газон займут половину территории сквера", - цитирует пресс-служба слова главы города Ивана Ульянченко.

В конце декабря 2024 года был открыт новый терминал аэропорта Ставрополя для внутренних авиалиний. Прежний терминал переведен на прием международных рейсов. Это здание также будет реконструировано.

Строительство нового терминала было начато в 2022 году на фоне роста пассажиропотока аэропорта.