Москвичи не смогут видеть сближение самой яркой кометы года с Землей 21 октября

В Гидрометцентре РФ сообщили, что ночью будет облачная погода

Редакция сайта ТАСС

Комета C/2025 A6 (Lemmon) © Иван Высочинский/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Погода, скорее всего, не позволит москвичам и жителям Подмосковья увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon) в момент ее максимального сближения с Землей. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Читайте также

Ярчайшая вспышка осени. Где искать и как увидеть комету Lemmon в России

Как ожидается, комета, которую последний раз люди могли наблюдать в седьмом веке нашей эры, максимально сблизится с Землей во вторник, 21 октября, и станет самой яркой кометой осени. "Прогноз указывает, что предстоящей ночью будет облачная погода, местами небольшой и умеренный дождь, а в отдельных районах Подмосковья - туман", - сказал собеседник агентства. Облачную погоду, местами с небольшим дождем, ожидают синоптики и в ночь на среду, 22 октября.