В Свердловской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В регионе ожидается переменная облачность, дождь и мокрый снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области. Такая ситуация сохранится до вечера 24 октября.

"С 20 часов (18:00 мск) 20 октября до 20 часов (18:00 мск) 24 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 24 октября", - говорится в сообщении.

При наступлении таких метеорологических условий промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

По данным синоптиков, в эти дни в регионе ожидается переменная облачность, дождь и мокрый снег, ветер до 8 м/с.