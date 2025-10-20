Свыше 440 тыс. жителей Кубани с начала года проверили репродуктивное здоровье

Теперь специальные сертификаты для проверки репродуктивного здоровья получают все молодожены Кубани

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Свыше 440 тыс. жителей Краснодарского края с начала текущего года проверили репродуктивное здоровье. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

"На Кубани проверить репродуктивное здоровье могут все жители в возрасте от 18 до 49 лет, с начала года такой вид обследований прошли свыше 440 тыс. человек", - отметили в ведомстве. Здесь пояснили, что теперь специальные сертификаты для проверки репродуктивного здоровья получают все молодожены Кубани. "Теперь вместе со свидетельством о браке в загсах супругам вручают сертификат "Семейный", позволяющий бесплатно и без очереди проверить состояние здоровья перед планированием малыша", - напомнили в министерстве.

В частности, сертификат можно предъявить в поликлинике по месту жительства. "Для мужчин и женщин проведут комплекс необходимых исследований - консультации узких специалистов, УЗИ и анализы, при наличии показаний пациента направят на более развернутое обследование", - заметили в министерстве. Подобная диагностика, как уверены медики, "позволит предупредить развитие болезней и начать лечение уже возможных заболеваний, в том числе инфекционных и онкологических".