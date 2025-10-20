Реклама на ТАСС
Умер журналист Михаил Бахарев

Общественный деятель был главным редактором газеты "Крымская правда"
13:22

Михаил Бахарев

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Журналист и общественный деятель Михаил Бахарев, активно участвовавший в жизни региона и занимавший пост главного редактора газеты "Крымская правда", умер в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Михаила Алексеевича Бахарева. Талантливый публицист, политик и общественный деятель, заслуженный журналист Российской Федерации, он на протяжении многих лет был главным редактором газеты "Крымская правда" - одного из самых популярных печатных изданий нашей республики. Невозможно переоценить вклад Михаила Алексеевича в защиту русского языка и русской культуры, в продвижение идей Русского мира, в подготовку идейной почвы Крымской весны", - написал Аксенов.

Он выразил соболезнования родным и близким журналистам, в том числе его сыну - депутату Госдумы от Крыма Константину Бахареву. 

