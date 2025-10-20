Петербургскую академию художеств будут включать в маршруты для туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Туроператоры заявили о готовности включать Санкт Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина в маршруты для туристов. Об этом сообщило Городское туристско-информационное бюро по итогам посещения ими вуза в рамках проекта "Visit-Музеи", нацеленного на расширение и обогащение турпрограмм Петербурга.

"В ходе визита участники не только ознакомились с историей академии и ее ключевыми локациями, но и детально обсудили варианты адаптации экскурсий для разных целевых групп, включая школьников и иностранных туристов, а также проработали логистические аспекты организации групповых посещений. По итогам встречи представители туроператоров высоко оценили уровень подготовки и содержательность программы, выразив готовность включить Санкт Петербургскую академию художеств в туристические маршруты для жителей и гостей города", - говорится в сообщении.

Основанная в 1757 году, академия является старейшим художественным учебным заведением России. Ее знаменитое здание на Университетской набережной, созданное по проекту Жана Батиста Валлен Деламота, - выдающийся памятник архитектуры XVIII века. В стенах академии хранятся богатейшие коллекции произведений искусства, а также исторические артефакты, связанные с развитием отечественной художественной школы.

"Особое впечатление на представителей турбизнеса произвели живая творческая атмосфера академии, возможность наблюдать за процессом обучения будущих художников, скульпторов и архитекторов, а также уникальные пространства - музей, собрание отдела слепков, выставочные залы и живописный внутренний двор", - отметили в бюро.

Проект "Visit-Музеи" направлен на активизацию взаимодействия музеев и культурных учреждений с туротраслью, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма и популяризации исторического и художественного наследия страны.