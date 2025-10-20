В КБР X международная историческая школа собрала студентов из 28 стран

К работе присоединились около 130 студентов и молодых ученых из России, Грузии, Египта, Индонезии, Камеруна, Словакии, Таджикистана

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 130 студентов и молодых ученых из 28 стран принимают участие в X международной исторической школе, которая открылась в Эльбрусском учебно-научном комплексе Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова (КБГУ), сообщили ТАСС в учебном заведении.

"Молодые люди со всех концов мира собираются вместе, чтобы в рамках молодежной школы поговорить об истории и культуры России, придумать собственные историко-просветительские проекты, пообщаться между собой, лучше узнать друг друга. Это очень хорошая практика, которую будем и дальше продолжать. Здесь, в Приэльбрусье, вы сможете узнать о нашей истории и культуре много интересного и много нового, познакомиться с богатыми традициями народов Кабардино-Балкарии", - отметил на открытии Международной исторической школы председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев.

К работе школы присоединились около 130 студентов и молодых ученых из России и 28 государств, в том числе Грузии, Египта, Индонезии, Камеруна, Словакии, Таджикистана. "Историческая школа - это уникальная возможность погрузиться в богатое наследие нашей страны, познакомиться с нашими традициями и ценностями, а также обсудить актуальные вопросы по культуре с коллегами из разных уголков планеты. Уверен, что совместные обсуждения, лекции и семинары обогатят ваш научный опыт", - отметил в своем приветствии полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

Приветственный адрес направил и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Руководитель региона отметил уникальность школы для обмена знаниями и то, что историческому просвещению в республике уделяется большое внимание. "Кабардино-Балкария по праву гордится своей историей, богатым духовным наследием и гостеприимством народа. Здесь, у подножья Эльбруса, вы сможете прикоснуться к истории, увидеть живое соединение древности и современности, почувствовать атмосферу искреннего уважения к культуре и традициям", - зачитал вице-премьер КБР Залим Кашироков.

Школа будет проходить в течение пяти дней. Образовательную программу выстроили по пяти тематическим трекам: "История Великой Отечественной войны", "Экономические преобразования в России", "История искусства и культуры России", "Антропология повседневности" и "Цифровые технологии в исторических исследованиях". Лекции проведут ведущие отечественные ученые. А в завершении студенты подготовят в командах историко-просветительские проекты. "Сегодня КБГУ - динамичный научно-образовательный центр, участник программы "Приоритет-2030" с более чем 19 тыс. обучающихся. Причем количество стран наших студентов приближается к 40. Мы активно поддерживаем инициативы, направленные на глубокое изучение истории, и тесно сотрудничаем с региональным отделением Российского исторического общества", - сказал в выступлении от лица ректора и. о. ректора КБГУ Юрия Альтудова проректор вуза по учебной работе Вадим Лесев.

О школе

Международные исторические школы проводятся по поручению президента России Владимира Путина. Организаторами десятой школы выступают Российское историческое общество, Минобрнауки России, фонд " История Отечества" и КБГУ.