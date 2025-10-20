СК опроверг данные о подписках о неразглашении с искавших Усольцевых

Информация появилась в СМИ со ссылкой на анонимного волонтера

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Следственный комитет опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ о том, что с участников поисков семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края, требовали подписки о неразглашении информации. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

Ранее информация о подписках о неразглашении появилась в некоторых СМИ со ссылкой на анонимного волонтера. "Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами, которые принимали участие в первой волне активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, не соответствует действительности. Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались", - сообщили в ведомстве.

Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае.

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие, и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, там не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела на контроле у прокуратуры.