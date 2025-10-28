Статья

Фальшивые супруги: чем опасен фиктивный брак

По статистике Верховного суда РФ, количество дел о признании браков недействительными в последние годы растет. Если в 2019 году было рассмотрено 596 таких исков, то в 2021-м — уже 647, а в 2022-м — рекордные за пять последних лет 1 139. При этом как минимум в 2019–2021 годах большую часть из них составляли дела о фиктивных браках. Объясняем, что это такое

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Что делает брак фиктивным, а не настоящим

Поддельная семья образуется так же, как и настоящая: пара подает заявление, платит госпошлину, регистрируется в ЗАГСе и получает на руки официальные документы. Со стороны для государства все выглядит как обычно: мужчина и женщина брачного возраста (по общему правилу в РФ это 18 лет) на основе взаимного и добровольного согласия узаконивают свои отношения.

При этом, по сути, такой союз фиктивен. Во-первых, кто-то из ‎супругов‎ обычно платит своей подставной жене или мужу за то, что получает штамп в паспорте. Иногда может даже составляться письменный договор. Во-вторых, люди изначально регистрируют свои отношения без намерения создать семью, то есть жить вместе, вести совместный быт, рожать и воспитывать детей. Именно это впоследствии и становится главным аргументом для признания такого брака недействительным и его аннулирования.

Почему заключают фиктивный брак

Люди идут на подлог по различным причинам. При этом одному из супругов такое решение позволяет получить определенную выгоду, в то время как для второго нередко может стать источником проблем, а иногда и опасности.

Упрощенный порядок получения разрешения на временное проживание (РВП) и впоследствии гражданства

Это один из наиболее частых сценариев. В частности, правительство РФ ежегодно устанавливает квоты, сколько разрешений на временное проживание можно выдать мигрантам за год в том или ином регионе. Например, в 2025 году во всей стране по квоте будет выдано максимум 5,5 тыс. РВП. Но супруги россиян получают их в обход этого лимита. Уже через восемь месяцев проживания в стране обладатель разрешения на временное проживание может начать процедуру оформления вида на жительство (ВНЖ).

Чтобы закрыть лазейку, которая позволяет получать РВП в обход квоты через брак, в законодательство вносятся изменения. В конце января правительство поддержало законопроект, согласно которому оформить документы в упрощенном порядке можно только в двух случаях: если со дня свадьбы прошло минимум три года или же если пара воспитывает совместного ребенка (хотя бы усыновленного). Если брак признают недействительным, ВНЖ аннулируют.

Кроме того, иностранцы, являющиеся супругами россиян, вправе подавать заявление на получение гражданства РФ вне зависимости от того, как долго прожили в стране. Без брака для этого нужно ждать пять лет. Но, несмотря на то что закон предусматривает упрощенный порядок, в нем есть и ограничение: пара обязательно должна воспитывать общего ребенка (усыновление в этом случае тоже разрешается). До осени прошлого года пары без детей могли воспользоваться упрощенной процедурой через три года совместной жизни.

Устроиться на работу в РФ

РВП и ВНЖ дают право не только легально пребывать в стране, но и трудоустроиться на должность, которая не требует патентов и разрешений. Причем если изначально иностранец ограничен регионом, в котором ему оформили разрешение на временное проживание, то с получением вида на жительство для него открывается вся страна. Все это особенно актуально для мигрантов, которые занимаются низкоквалифицированным трудом и не могут рассчитывать на визу и ВНЖ через работодателя.

Обмануть, нажиться и разделить имущество после развода

Фиктивные браки могут использовать мошенники. Притворившись влюбленными, они уговаривают жертву зарегистрировать отношения, а затем — купить квартиру или машину. Когда желаемое получено, такие "жена" или "муж" исчезают и подают на развод, требуя раздела совместно нажитого имущества. Обычно его делят поровну, но если перед свадьбой заключить брачный договор, в котором будут прописаны условия вероятного развода, то можно уберечь себя от множества проблем.

Получение наследства

Если один из супругов умирает, второй становится наследником первой очереди. При этом родственники не имеют права требовать признания брака недействительным.

Алименты

Предполагается, что супруги добровольно заботятся друг о друге, в том числе материально. Но если этого не происходит, согласно Семейному кодексу партнер может через суд потребовать ежемесячные алименты с мужа или жены. Например, так поступают, когда один из супругов признан нетрудоспособным из-за инвалидности или выхода на пенсию. Причем подать на алименты можно даже в течение года после развода. Сумма и порядок выплат определяются судом или на основе соглашения между мужчиной и женщиной. Фиктивный брак, пока он официально не аннулирован, не освобождает от этой обязанности. Только если союз уже признан судом недействительным, недобросовестный супруг лишается права на алименты от добросовестного.

В таких случаях Семейный кодекс защищает добросовестного супруга, на самом деле мечтавшего о семье. Он может потребовать компенсации материального и морального ущерба. Однако доказать, что отношения были изначально фиктивными, бывает нелегко. Понадобятся показания друзей, родственников, соседей и любые другие свидетельства, вплоть до переписок из соцсетей. Тем не менее суд может посчитать, что во время церемонии бракосочетания вторая сторона тоже искренне хотела стать мужем или женой, а отношения не сложились и испортились уже в дальнейшем.

Получить льготы и скидки

Брак также может использоваться для получения субсидий и других льгот, предусмотренных для поддержки семей. Например, оформить ипотеку по сниженной ставке. Отметим, что иногда с той же целью оформляются фиктивные разводы — фактические супруги на бумаге "разрывают" отношения, чтобы иметь право на помощь для матерей-одиночек или для занижения доходов семьи при расчете размера некоторых пособий. При этом реально семья продолжает существовать.

Ответственность за заключение фиктивного брака

Наказания непосредственно за ненастоящий брак в России нет. Лжесупругу (или супругам) не придется платить даже минимальный штраф, не говоря уже о других более серьезных мерах.

Однако это не делает фиктивный брак абсолютно легальным. Когда его аннулируют, у иностранца, использовавшего супруга, чтобы получить временное разрешение на проживание или вид на жительство, возникнут проблемы.

Россиянина же, в свою очередь, могут обвинить в организации незаконной миграции (особенно если искать пару помогал какой-нибудь посредник или агентство). А это уже уголовная статья, которая предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Добавим, что уголовное наказание также ждет за фиктивную регистрацию иностранца по месту пребывания или жительства — до пяти лет лишения свободы или принудительных работ, штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Аналогичные меры предусмотрены за фиктивную постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания.

Кроме того, фиктивные браки используются как прикрытие для подготовки и осуществления преступлений, в том числе — терроризма. И если один из супругов виновен в этом, второго тоже привлекут к ответственности.

Как расторгнуть фиктивный брак

Первый и самый простой способ — добровольно развестись, как и с законным супругом. Но как это сделать, если последний раз видел своего "мужа" или "жену" на выходе из ЗАГСа после свадьбы и никак не поддерживаешь связь с таким "партнером"? В этом случае поможет только суд.

Если нет спора о детях или делится имущество на сумму менее 50 тыс. рублей, обращайтесь к мировому судье. В остальных случаях — в районный суд. Когда местонахождение второго супруга известно, заявление подается в регионе его проживания, если нет — ориентируются на адрес истца. Также судиться "поближе к дому" можно, если заболевание не позволяет вам совершать длительные поездки или на вашем попечении находятся несовершеннолетние либо недееспособные граждане.

Иск может подать один из супругов. Право на это также есть у прокурора (например, ему могут рассказать о подозрениях насчет фиктивности брака соседи, друзья, родственники мужа или жены). Если один из супругов несовершеннолетний, иск за него подает сотрудник органа опеки. Отметим, что для требований признать брак фиктивным, а потому недействительным нет сроков исковой давности. Однако судиться таким образом нельзя, если развод уже состоялся.

Главное, что требуется доказать в суде, — пара не проживала совместно, не вела общее хозяйство, второй супруг никак не вкладывался материально в семью (например, не делил расходы на аренду жилья). В случае с мошенниками важно показать, как они активизировались после свадьбы: оформили прописку, кредит, приобрели дорогую собственность. При этом если супруги имитировали жизнь обычной семьи, живя под одной крышей и ведя совместный быт, суд может счесть их брак законным.

Если доказательств окажется достаточно, суд признает брак недействительным с момента его заключения. В том числе свою силу потеряет брачный договор. Совместно нажитое имущество станет долевой собственностью. Когда споров нет, его делят пополам.

Случаи из жизни

Первая история, о которой мы расскажем, произошла в Нижегородской области. Гражданка Республики Таджикистан О. подала заявление, чтобы получить разрешение на временное проживание. Как жена россиянина И., она хотела получить его в обход региональной квоты для мигрантов. Прокуратура провела проверку соблюдения миграционного и семейного законодательства.

В результате выяснилось, что супруги никогда не проживали совместно, не вели общее хозяйство и не имеют общих друзей. И. признался, что женился на О. за вознаграждение в 5 тыс. рублей. Свою "супругу" он видел три раза в жизни, брак заключался, только чтобы О. могла получить российское гражданство без учета квоты.

На основании этого прокуратура посчитала брак фиктивным и обратилась в суд, чтобы его признали недействительным и аннулировали. Суд удовлетворил эти требования.

Похожее дело рассматривал суд в Калужской области. Гражданин РФ Н. познакомился в интернете с гражданкой Таджикистана С. Женщина рассказала, что хочет получить разрешение на работу в России, а для этого ей нужно встать на миграционный учет по месту пребывания. Н. согласился зарегистрировать С. у себя в квартире при условии, что она не будет в ней жить. После оформления документов С. отблагодарила Н., заплатив ему 15 тыс. рублей.

Когда мужчина подавал в МФЦ заявление о прибытии иностранного гражданина, его предупредили об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на миграционный учет. Чтобы избежать наказания, Н. предложил С. зарегистрировать брак. Женщина согласилась. После ЗАГСа С. заплатила Н. еще 15 тыс. рублей, а затем "супруги" разошлись и больше не виделись.

Спустя несколько месяцев об этих событиях стало известно межрайонной прокуратуре. После проверки соблюдения семейного и миграционного законодательства она обратилась в суд с требованием признать брак недействительным с момента заключения и аннулировать его. Суд удовлетворил этот иск.

А вот у жителя Приморского края Н. не получилось признать свою жену А. мошенницей. Мужчина обратился в суд, утверждая, что с момента регистрации брака между ним и супругой отсутствовали отношения. Более того, после того как на средства мужа был куплен автомобиль, А. прекратила общение с Н. и подала на развод, заодно требуя раздела имущества.

Мужчина настаивал, что А. вышла за него замуж только ради получения материальной выгоды. Однако суд первой инстанции не увидел существенных доказательств, что на момент свадьбы А. не планировала создавать семью с Н. При апелляции судебная коллегия, изучив все обстоятельства дела, тоже пришла к выводу, что брак не был фиктивным.

Легкие деньги, которые можно получить за "‎помощь" человеку, желающему только штампа в паспорте, не стоят возможных рисков. А от брачных аферистов поможет уберечься холодная голова. Не торопитесь регистрировать отношения в ЗАГСе с едва знакомым человеком, даже если сильно влюблены.