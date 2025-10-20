В Москве на улице Красковская появится пожарное депо с функциональным козырьком



МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала архитектурно-градостроительное решение пожарного депо в районе промзоны "Руднево", на улице Красковская, земельный участок 7Б. Здание будет выделяться большим навесным козырьком треугольной формы, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Сергей Кузнецов.

"Проект предусматривает строительство трехэтажного здания с техническим пространством. Для отделки фасадов используют алюминиевые панели с полимерным покрытием, окрашенные в фирменные красно-белые цвета. Часть элементов, например оконные профили и декоративный экран на кровле из перфорированной стали, выполнят в графитовом оттенке", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что на фасадах также установят информационные блоки, включая номер вызова пожарной охраны 101 и табличку с названием ведомства. В здании расположатся служебные и административные помещения пожарных отделений, санузлы, помещения уборочного инвентаря и инженерно-технического оборудования.

"На прилегающей территории оборудуют проезды из двухслойного асфальтобетона, обеспечивающие подъезд как легковых, так и пожарных машин к зданию. Открытый паркинг будет рассчитан на 26 машино-мест. Также на участке разместят учебно-тренировочный снаряд "Башня", - добавили в пресс-службе.

Архитектурную концепцию разработал "Проектный институт МЭИ". Будущее депо расположится на расстоянии 530 м от остановки городского транспорта "Метродепо Руднево" и на расстоянии 470 м от остановки "Проектируемый проезд N 287А.