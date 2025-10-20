Собянин: более 283 км дорог планируют построить в Москве в 2026-2028 годах

В числе знаковых дорожных объектов два пешеходных моста через Москву-реку, эстакада основного хода на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, реконструкция Рублевского шоссе и строительство моста через Москву-реку

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Свыше 283 км дорог, почти 50 искусственных сооружений и около 60 пешеходных переходов планируют построить в Москве в 2026-2028 годах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В ближайшие три года будет построено больше 283 км дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. <…> Строящиеся объекты станут частью масштабного развития транспортной системы столицы", - написал мэр.

Мэр уточнил, что в числе знаковых дорожных объектов два пешеходных моста через Москву-реку, эстакада основного хода на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, реконструкция Рублевского шоссе и строительство моста через Москву-реку. Среди них улично-дорожная сеть в районе станций МЦК Бульвар Рокоссовского и Локомотив, участок Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), а также участок магистрали для соединения МСД и Курганской улицы и участок магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе от улицы Поляны до Симферопольского шоссе.