В КБР более 2 тыс. человек приняли участие в лекциях "Ломоносовского обоза"

Лекторский тур пройдет до конца сентября во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 20 октября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. молодых людей из различных районов и городов Кабардино-Балкарии (КБР) приняли участие в лекционном туре проекта "Ломоносовский обоз. Сила в смысле". Студентам и школьникам рассказали о традиционных российских духовных и семейных ценностях, сообщили ТАСС организаторы.

"В каждом регионе СКФО - своя повестка. Мы стараемся соответствовать запросу субъекта, для этого мы заранее разослали специальные опросники. В Кабардино-Балкарии мы говорили о противодействии терроризму и экстремизму. К сожалению, это актуальный сейчас контекст. Не стихает желание недоброжелателей "разорвать" нашу страну на части, и сделать это можно изнутри. Северный Кавказ является лакомым куском в этой точки зрения. Поэтому молодежь СКФО должна быть образованной и просвещенной в этом смысле", - рассказал ТАСС руководитель проекта "Ломоносовский обоз. Сила в смысле" Владимир Скрипниченко.

Проект охватил более 2 тыс. студентов и школьников в 15 муниципалитетах КБР. Это такие села и города как Сармаково, Эльбрус, Нарткала, Майский, Верхняя Балкария, Приближная, Инаркой, Анзорей. Лекторы рассказали им о роли российских традиционных ценностей: сохранении исторической памяти, межнациональном единении и противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма.

Проект "Ломоносовский обоз. Сила в смысле" в 2025 году охватил пять регионов, 15 городов и сел Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя. Проект реализуется Федеральным агентством по делам национальностей, Домом народов России и АНО "Звезда" при поддержке Минпросвещения РФ.

Лекторский тур пройдет до конца сентября во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа. Эксперты из более чем 30 субъектов РФ прочтут лекции и проведут просветительские встречи для старшеклассников и студентов учреждений среднего профессионального образования.