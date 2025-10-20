Москвичи стали чаще подавать онлайн-заявки на согласование перепланировки

Глава комплекса городского хозяйства столицы Петр Бирюков заверил, что процесс предоставления услуги ежегодно усовершенствуется

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Около 23 тыс. онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в этом году. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, с начала года поступило около 23 тыс. заявок", - сказал Бирюков.

По его словам, на 18% чаще москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило почти 11 тыс. Порядка 5,2 тыс. обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы и 4,8 тыс. москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку.

"Около 2 тыс. жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что процесс предоставления услуги ежегодно усовершенствуется. Так, в апреле этого года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней. Организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, согласно которому все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта.