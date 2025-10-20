На Ставрополье стартовал финальный модуль кадровой программы для участников СВО

В рамках модуля 39 участников изучат технологии управления, механизмы партнерства государства и бизнеса, психологию лидерства и корпоративную культуру

ПЯТИГОРСК, 20 октября./ТАСС/. Финальный модуль программы "Герои Ставрополья" стартовал в Ставрополе. Участников обучат современным технологиям управления, механизмам партнерства государства и бизнеса, психологии лидерства и корпоративной культуре, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Финальный модуль обучения краевой кадровой программы "Герои Ставрополья" стартовал. "Герои Ставрополья" - проект, который развивает на Ставрополье идеи президентской инициативы "Время Героев". Он помогает ветеранам и участникам СВО принять участие в развитии края, работая в краевых или муниципальных органах управления", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в рамках финального модуля 39 участников изучат современные технологии управления, механизмы партнерства государства и бизнеса, психологию лидерства и корпоративную культуру.

"Программа сочетает теорию с практикой: защитники уже прошли стажировку в краевых ведомствах и администрациях на местах. По завершении обучения им предстоит защитить собственные проекты, направленные на развитие региона. Рассчитываю, что благодаря программе уже в этом году Ставрополье получит мотивированных, подготовленных управленцев, которые усилят команды на всех уровнях. Вместе продолжим работать, чтобы сделать наш край еще лучше", - добавил Владимиров.