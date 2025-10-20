На Ставрополье представили фотовыставку о бригаде "Терек" на СВО

СТАВРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Казачьи шермиции провели в селе Александровском на Ставрополье. В рамках праздника также была организована фотовыставка о казачьей бригаде "Терек", участвующей в специальной военной операции, сообщает правительство региона.

По данным правительства региона, праздник был посвящен Дню Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества. В его рамках провели казачьи шермиции - соревнования, в которых можно продемонстрировать мастерство владения шашкой и арапником, меткость в стрельбе, умение метать ножи, а также артистизм в танцах с оружием.

"Организаторы праздника также развернули фотовыставку, посвященную казачьей бригаде "Терек". Снимки запечатлели боевые эпизоды, героизм, братство и верное служение Отечеству земляков", - говорится в сообщении.

В завершение праздника были представлены блюда полевой кухни.