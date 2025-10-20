В КБР баксанский групповой водопровод обеспечит водой больше 40 тыс. жителей

Проектом предусмотрено создание 12 площадок для размещения резервуаров с чистой водой

НАЛЬЧИК, 20 октября. /ТАСС/. Новый Баксанский групповой водопровод, который строится в Кабардино-Балкарии (КБР), обеспечит водой более 40 тыс. человек. Об этом сообщили в администрации главы республики.

"Баксанский групповой водовод, общей протяженностью 79 км, строят по федеральной программе "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Сейчас на территории Баксанского района реализуют первый этап проекта - прокладывают более 41 км сетей, что позволит обеспечить качественным водоснабжением порядка 40 тыс. человек", - пояснили в администрации главы КБР.

Отмечается, что инфраструктуру улучшат в селениях Заюково, Атажукино, Псычох, Баксаненок и Исламей. В целом же новый водовод обеспечит водой порядка 100 тыс. жителей Баксанского района. Проектом предусмотрено создание 12 площадок для размещения резервуаров с чистой водой. Сейчас завершается строительство основания и армирование площадки для резервуара в Исламее, после чего специалисты приступят к установке оборудования.

Завершить работы по первому этапу планируют к концу 2025 года.