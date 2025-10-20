Московский зоопарк поменяет режим работы

С 21 октября зоосад будет работать с 9:00 до 18:00

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Зоопарк Москвы переходит на зимний режим работы с 21 октября, сообщается в Telegram-канале зоосада.

"В связи с уменьшением светового дня Московский зоопарк меняет режим работы. С 21 октября мы работаем с 9:00 до 18:00. Вход для посетителей прекращается в 17:00. Терминалы и дежурные кассы закрываются в 17:00", - говорится в сообщении.

Дополнительные входы на Большой Грузинской и на Красной Пресне будут работать с 10:00 до 17:00.