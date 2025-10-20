В Москве впервые пройдет фестиваль "Народы России и СНГ"

Мероприятие состоится с 31 октября по 5 ноября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" будет проведен в Москве в преддверии Дня народного единства - с 31 октября по 5 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

Там отметили, что мероприятие пройдет сразу на трех площадках, а его посетителям будут доступны выставки "по различным направлениям исторического, культурного и природного многообразия нашей страны и мастер-классы". В рамках фестиваля состоятся кинопоказы, концерты, фотовыставки, лекции и тематические дискуссии.

Деловая программа

Мероприятие откроет 31 октября секретарь СБ РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании в Центре международной торговли. Продолжит деловую программу фестиваля VI Всероссийский форум "Народы России", который будет разделен на четыре тематические секции: традиционные духовно-нравственные ценности, актуальные вопросы информационного противодействия деструктивным идеям, связанным с межнациональными отношениями, содействие адаптации иностранных граждан и защита исторической памяти народов России и СНГ.

1 ноября участники фестиваля смогут принять участие в юбилейной X Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант". После написания диктанта состоится церемония награждения лауреатов международного фотоконкурса "Русская цивилизация".

2 ноября на площадке кинопарка "Москино" пройдет пленарная сессия "Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ". Планируется участие ведущих представителей сферы кинематографии из 6 стран СНГ и более 15 регионов России, обсуждение вопросов развития киноиндустрии, единого наследия, совместных кинопроектов и патриотического воспитания.

В Национальном центре "Россия" в этот же день для всех любителей этнографии будет организован лекторий Русского географического общества "Многообразие культур и народов России и СНГ", который позволит познакомиться с фольклорным наследием, изучить традиционный уклад жизни и культурные особенности коренных народов России и СНГ.

Культурная программа

"Визитной карточкой" культурной программы фестиваля, как отметили в СБ РФ, станет Всероссийская акция "Современная музыкальная карта России", запланированная 4 ноября в Национальном центре "Россия". В рамках этой акции прозвучат лучшие сочинения, представляющие каждый федеральный округ и города федерального значения РФ.

Также с 2 по 4 ноября в центре "Россия" можно посетить выставочную программу фестиваля, которая включает две фотовыставки, интерактивную экспозицию и кинотеатр виртуальной реальности. В этом VR-кинотеатре можно увидеть самые красивые места России, изучить разнообразные ландшафты, исторические достопримечательности и религиозные святыни России. 3 ноября на площадке "Вдохновленные Россией" гостей ожидают яркие танцевальные интерактивы, музыкальные номера, мастер-классы и демонстрация коллекций одежды от дизайнеров регионов РФ.

В дни проведения фестиваля в гастрорядах Национального центра "Россия" все желающие смогут попробовать блюда национальных кухонь народов России и узнать секреты их приготовления. Кроме того, под эгидой фестиваля с 1 по 4 ноября во всех регионах страны Российским обществом "Знание" будет организовано более 300 открытых лекций на тему "Сила единства: как многообразие народов России формирует крепкое общество", которое сможет посетить каждый желающий.