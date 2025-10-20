На Ставрополье число укусов бездомных собак сократились на 15% после создания ПВС

Пункты временного содержания животных созданы в Благодарненском, Изобильненском и Георгиевском округах

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Создание пунктов временного содержания безнадзорных животных на Ставрополье позволило снизить количество нападений собак на людей. Число обращений после укусов бездомных животных сократилось на 15%, сообщил начальник управления ветеринарии Ставрополья Денис Тарануха.

"Прошло больше года с того момента, как эта система заработала. Мы имеем значительное снижение числа случаев укусов людей бездомными животными. За год снижение произошло на порядка 15%. Многие жители края отмечают, что на улицах снизилось количество бездомных собак", - сказал он во время прямой линии на площадке Центра управления регионом Ставропольского края.

Пункты временного содержания животных созданы в Благодарненском, Изобильненском и Георгиевском округах Ставрополья. Площадки были оснащены необходимым оборудованием и переданы на муниципальный уровень. Начальник краевого управления ветеринарии отметил, что полномочия по отлову и доставке в пункты временного содержания в регионе переданы муниципалитетам.

На площадках животных осматривают представители ветеринарных организаций, обследуют на наличие заболеваний. Специальная комиссия определяет возможные признаки немотивированной агрессии. В зависимости от результатов обследований принимается решение о дальнейшей судьбе животного.