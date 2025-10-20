Власти Белгородской области собирают предложения бизнеса для обращения в федеральный центр

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что объемы ущерба растут, поэтому нужно динамично выстраивать уровень работы с предпринимателями

БЕЛГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Власти Белгородской области проводят ряд встреч с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для сбора предложений, чтобы с ними обратиться в федеральный центр для дальнейшей разработки мер поддержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам еженедельного оперативного заседания.

"В ноябре проведем еще несколько встреч в разрезе муниципальных образований - с бизнесом из Белгорода, Шебекинского, Белгородского, Волоконовского, Валуйского, Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского, Борисовского районов и округов - чтобы посмотреть, чем еще мы можем помочь сами и с чем нужно обратиться в Правительство РФ. Потому что несмотря на то, что мы - один регион, специфика очень большая, и мы должны максимально четко понимать текущую обстановку", - подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, объемы ущерба растут, поэтому нужно динамично выстраивать уровень работы с предпринимателями. Вместе обсуждать и принимать меры, чтобы бизнес развивался, несмотря на сложную оперативную обстановку.

Губернатор напомнил, что ранее было дано поручение по проведению встреч с предпринимательским сообществом, субъектами МСП для того, чтобы оценить текущую обстановку и разработать новые меры поддержки.

Как рассказал первый заместитель губернатора Белгородской области Илья Пономарев, с 17 сентября по 15 октября 2025 года в регионе провели 5 встреч с представителями МСП. В них приняли участие 19 субъектов МСП, которых интересовали вопросы по возмещению ущерба, нанесенного со стороны ВСУ, изменению условий предоставления субсидий и возможности получения новых мер государственной поддержки, таких как компенсация части затрат на приобретение оборудования, получение льготных займов через фонд "Мой Бизнес" и предоставление льгот по местным налогам для предприятий, пострадавших от ударов ВСУ.--0--кнв/кпн