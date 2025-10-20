В ОП поддержали снижение возраста наступления ответственности за диверсии

Законопроект "своевременный, поможет пресечь неокрепшие умы совершить поступки, нести крест за который они будут всю свою жизнь", отметил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Изменения в Уголовный кодекс РФ в части снижения до 14 лет возраста наступления ответственности за диверсии должны быть приняты как можно скорее. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Мы в ОП поддерживаем внесение изменений в Уголовный кодекс РФ и призываем к скорейшему их принятию", - сказал Машаров.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 20 УК РФ, расширив перечень преступлений, ответственность за которые понесут лица, достигшие 14 лет, среди которых содействие террористической деятельности, организация террористического сообщества или деятельности террористической организации, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

"Действительно, в последние 2,5 года именно несовершеннолетние становятся объектом атаки со стороны враждебных нашей стране организаций. Вербовка происходит через компьютерные игры, онлайн-казино либо через мошенников", - сказал Машаров. Он отметил, что многие несовершеннолетние становятся пособниками организованных преступных сообществ, занимающихся мошенничеством. "Но есть случаи и, к сожалению, они перестают быть редкостью, что подростков начинают готовить к совершению диверсий, обещая им заработок, а также непривлечение к уголовной ответственности. Законопроект своевременный, поможет пресечь неокрепшие умы совершить поступки, нести крест за который они будут всю свою жизнь", - сказал член ОП.

Кроме того, отметил он, в законопроекте содержатся меры, направленные на повышение эффективности уголовно-правового противодействия преступлениям, связанным с диверсионной деятельностью, "которые помогут еще более эффективно работать нашим органам ФСБ".