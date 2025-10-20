В МГУ выявили случай заболевания корью

В вузе начали иммунизацию против болезни

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Случай заболевания корью выявлен у студента химического факультета МГУ, с заболевшим контактировало более 1 800 человек. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Случай кори зарегистрирован у студента первого курса химического факультета. В адрес МГУ направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в этом учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, - говорится в сообщении. - Специалистами управления Роспотребнадзора по г. Москве определен круг контактных лиц - более 1 800 человек".

Уточняется, что в вузе начата иммунизация против кори, а администрацией решается вопрос о переводе студентов на удаленное обучение.